Зампостпреда Франции при ООН: в случае начала новой гонки вооружений заплатит весь мир

ООН, 23 августа. /ТАСС/. Париж рассчитывает, что в мире не будет начата новая гонка вооружений в свете прекращения действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила в четверг заместитель постпреда Франции при ООН Анна Гёген, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности всемирной организации по вопросу ракетных испытаний США.

"Мир не должен начинать новую гонку вооружений. Мы все заплатим за это. Это будет опасным шагом назад и разрушением всего, что нам удалось достичь в сфере безопасности", - сказала она.

"Франция сожалеет, что не было найдено решение для сохранения этого договора", - добавила Гёген. Она выступила с утверждением, что ответственность за слом ДРСМД несет Россия. Заместитель постпреда Франции при ООН отметила необходимость "восстановления доверия и возобновления диалога". Она призвала к сохранению существующих договоренностей о контроле над вооружениями.

18 августа Вашингтон провел первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД. Выполнение своих обязательств в рамках этого договора США приостановили 2 февраля на основании якобы имеющего место нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. По версии администрации США, нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергает и предъявляет ему целый ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной договора, затрагивающих, к примеру, элементы системы противоракетной обороны (ПРО) США в Европе.

США 2 августа вышли из ДРСМД. Этот договор был заключен Москвой и Вашингтоном в 1987 году. Благодаря ему стороны уничтожили в свое время 2692 ракеты сразу двух классов.