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СМИ: срок действия предложения Анкаре о покупке ЗРС США Patriot истек

Источник в Госдепе напомнил, что предложение теряет силу в случае получения Анкарой российских ЗРС С-400

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Срок действия сделанного США Турции предложения о покупке американских зенитных ракетных системы (ЗРС) Patriot истек. Об этом сообщила в четверг газета The Hill со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

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"Мы регулярно доводили до сведения Турции, что наше последнее предложение [о покупке] Patriot потеряет свою силу, если она [Анкара] получит [российские] ЗРС С-400. Срок действия нашего предложения по Patriot истек", - отметил он.

Позиция Госдепа

В американском внешнеполитическом ведомстве корреспонденту ТАСС не стали прямо подтверждать эту информацию.

"В прошлом мы постоянно говорили об этом с Турцией. Мы говорили Турции о том, что наше последнее предложение по Patriot будет отозвано, если она примет поставку С-400. Все это время мы были последовательны", - сообщил представитель пресс-службы Госдепартамента.

О поставках С-400

Турция в течение нескольких лет пыталась договориться с США о продаже ей комплексов Patriot, однако Вашингтон не шел на такую сделку, в связи с чем Анкара решила закупить средства ПРО у России.

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В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

18 декабря 2018 года стало известно, что американская администрация приняла решение продать Турции ЗРС Patriot на общую сумму $3,5 млрд.

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