Прокуратура Бразилии начала проверку в связи с ростом числа пожаров в Амазонии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Бразилии начала проверку в связи с ростом числа пожаров и случаев незаконной вырубки экваториальных лесов Амазонии. Об этом говорится в сообщении контрольно-надзорного органа.

В частности, правоохранители проинспектируют факты сокращения количества природоохранных проверок в северном штате Пара и неучастия в них представителей военной полиции. Кроме того, прокуроры проверят появившиеся на прошлой неделе в местной прессе сообщения об организации фермерами целенаправленных поджогов. К материалам дела будут приобщены официальные данные бразильского Национального института космических исследований (Inpe), согласно которым динамика незаконной вырубки леса в регионе возросла в полтора раза, а количество лесных пожаров увеличилось на 70%.

"Борьба с незаконной вырубкой является задачей государственной важности и не зависит от конкретного правительства", - отмечается в сообщении. В нем также указывается, что обязательства в области природоохранной деятельности зафиксированы в конституции страны и международных договорах, участниками которых является Бразилия. "Окружающая среда является общественным достоянием и должна в обязательном порядке защищаться", - подчеркивают прокуроры. По мнению ведомства, довод исполнительной власти об отсутствии бюджетных средств для этих целей является несостоятельным.

В среду Inpe сообщил, что за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 млн га экваториальных лесов Амазонии. Как уточнялось, это примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85% и превысило 75 тыс. случаев по состоянию на 21 августа.

На фоне распространения пожаров в бразильском обществе стала звучать критика в адрес президента и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. Власти, в свою очередь, утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть является следствием преднамеренных поджогов. По словам президента Бразилии Жаира Болсонару, у страны недостаточно ресурсов для борьбы с лесными пожарами.