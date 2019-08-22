Источник: радикалы из Румынии хотят испортить праздник освобождения Молдавии от фашизма

КИШИНЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Десант провокаторов из молодежных националистических движений Румынии направится в ближайшие дни в Молдавию, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в Кишиневе во время празднования 24 августа 75-й годовщины освобождения республики от фашизма. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель администрации президента Молдавии, пожелавший сохранить анонимность.

"Речь идет о членах молодежных организаций унионистов (так здесь называют сторонников объединения двух стран), которые попытаются в ближайшее время просочиться через границу небольшими группами, чтобы не привлекать внимание. Представители этих неправительственных организаций уже не раз устраивали шумные демонстрации, пытаясь дестабилизировать ситуацию в Кишиневе, из-за чего некоторым их лидерам был запрещен въезд в нашу страну", - отметил чиновник. По его словам, соответствующая информация получена спецслужбами республики.

Ранее издание "Блокнот-Молдова" сообщило, что главная цель готовящейся провокации - не только разжечь межнациональную рознь, но и внести разлад между представителями правящей в Молдавии коалиции, которую сформировали в июне выступающая за сближение с Россией Партия социалистов и проевропейское движение Acum (Сейчас), а также создать негативную атмосферу перед запланированным в сентябре визитом в Москву премьера Майи Санду, которая является одним из лидеров Acum. В ходе предстоящих переговоров планируется активизировать сотрудничество между двумя странами на уровне правительств, которое было заморожено в последние три года. Для этого, как отмечает издание, унионисты попытаются перекрыть в этот день центральную улицу Кишинёва у здания посольства Российской Федерации, а также помешать проведению праздничного концерта на центральной площади города, чтобы спровоцировать столкновения с полицией.

Праздник победителей

В субботу под патронатом президента Игоря Додона в Молдавии запланированы масштабные мероприятия - состоится традиционное возложение цветов на Мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе и мемориале "Шерпенский плацдарм", откуда в 1944 году началась легендарная Ясско-Кишиневская операция. Также в этот день в Кишиневе будет открыт отреставрированный памятник героям-освободителям столицы, состоится премьера документального фильма, посвященного событиям тех лет, снятого под эгидой главы государства.

Праздник, как ожидается, завершится большим концертом на главной площади столицы и салютом. На него приглашены министр обороны РФ Сергей Шойгу, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, депутаты российского парламента, гости из других стран.

Балканские Канны

В августе 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции Красная Армия разгромила более чем полумиллионную группировку немецко-румынских войск, что позволило вывести из войны Румынию и начать освобождение Балкан. Операция, вошедшая в историю как "Балканские Канны", началась с форсирования реки Днестр и захвата узкой полоски земли у села Шерпены. Это позволило сковать там крупные силы противника, а основной удар пришелся на другой участок фронта.

По разным оценкам, в рядах Красной Армии воевали свыше 380 тыс. уроженцев Молдавии. За три года немецко-румынской оккупации здесь погибли и были угнаны в рабство свыше 100 тыс. мирных жителей. Война затронула почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева и других городов республики выходят сотни тысяч людей. В молдавской столице колонну традиционно возглавляет Додон.