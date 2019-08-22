Власти Чили предложили Бразилии помощь в борьбе с пожарами в Амазонии

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйство Чили предложило помощь Бразилии в борьбе с пожарами в лесах Амазонии. Об этом сообщил в четверг глава ведомства Антонио Валькер в Twitter.

"Я связался с министром сельского хозяйства Бразилии, чтобы предложить все, что в наших силах, для борьбы с крупными пожарами в Амазонии. Как Министерство сельского хозяйства мы должны проявлять солидарность со страной, которая столкнулась с бедой", - написал он.

В разговоре с чилийскими журналистами министр отметил, что Чили может предложить Бразилии своих специалистов, у которых есть опыт в борьбе с лесными пожарами.

В среду бразильский Национальный институт космических исследований (Inpe) сообщил, что за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 млн га экваториальных лесов Амазонии. Как уточнялось, это примерно 0,44% территории биома. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85% и превысило 75 тыс. случаев по состоянию на 21 августа.

На фоне распространения пожаров в бразильском обществе стала звучать критика в адрес президента и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. Власти, в свою очередь, утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть является следствием преднамеренных поджогов. По словам президента Бразилии Жаира Болсонару, у страны недостаточно ресурсов для борьбы с лесными пожарами.