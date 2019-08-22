Бывшие оппоненты ищут соглашение для формирования нового кабмина Италии

РИМ, 23 августа. /ТАСС/. Политические консультации во главе с президентом Италии Серджо Маттареллой о выходе из правительственного кризиса, создавшегося после развала правящей коалиции в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лиги", закончились назначением второго раунда. Как объявил в четверг глава государства, он начнется 27 августа.

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Таким образом Маттарелла решил дать время политическим партиям обрести альтернативное парламентское большинство, которое бы поддержало новый кабмин. "Мне сообщили, что начаты переговоры, и обратились с просьбой дать дополнительное время на выяснение условий для формирования парламентского большинства", - сообщил Маттарелла. При этом он отметил, что кризис должен быть решен в краткие сроки, "как того требуют нужды нашего государства, учитывая политические риски". "Но правительство, - продолжил он, - возможно на базе соглашения политических сил о программе. В отсутствии этих условий объявляются новые выборы, это непростое решение спустя чуть более года после начала работы нынешнего созыва парламента, когда Конституция предусматривает выборы раз в пять лет", - отметил президент. Все вернулось на круги своя Уже ясно, что эти переговоры будут вести "Движение "5 звезд", обладающее наибольшим числом мест в нынешнем парламенте, и представители Демократической партии (ДП), находившейся до сих пор в оппозиции. Лидер "Движения" Луиджи Ди Майо, занимавший в отставном правительстве пост вице-премьера и министра экономического развития, труда и социальной политики, огласил программу из 10 приоритетных задач, которые наиболее близки к истокам и природе "пятизвездных". За чуть более года совместного управления с "Лигой" "Движению" пришлось поступиться многими своими принципами.

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Среди приоритетов были названы сокращение числа парламентариев, принятие сбалансированного бюджета, предусматривающего снижение налогового бремени и не допускающего повышения НДС, введение повсеместно чистой энергетики, реформа юстиции, борьба с мафией и неплательщиками налогов, план инвестиций в южных регионах, банковская реформа, обеспечение социальных гарантий и прав на образование, здравоохранение, бесплатные ресурсы. Все эти задачи достаточно соответствуют идеологии левоцентристской ДП. Ее представители в ходе состоявшихся консультаций с президентом выразили готовность к сотрудничеству в целях создания нового правительства на базе действующего созыва парламента, сформированного на основании результатов выборов в марте 2018 года. Уже тогда, когда ни одна партия и коалиция не набрали достаточного числа голосов, чтобы получить большинство в парламенте, демократы пробовали заключить союз с "пятизвездными". Но эти попытки провалились, и в результате сформировалась коалиция "Движения "5 звезд" и "Лиги". Последняя в свою очередь порвала с союзниками по предвыборному альянсу - правоцентристскими партиями "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и "Братья Италии". Партия экс-премьера высказалась за восстановление правого центра, но ему, как и раньше, не хватает голосов для большинства. ДП же требует полной смены политической линии, навязанной лидером "Лиги" Маттео Сальвини, который занимал в кабинете пост второго вице-премьера и главы МВД. Из могущественного министра в оппозицию Именно Сальвини затеял правительственный кризис в разгар летних отпусков при закрытом на каникулы парламенте. 8 августа он объявил, что правящего большинства не существует, и призвал к проведению новых выборов. Это послужило поводом для отставки премьер-министра Джузеппе Конте.

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Конте возложил ответственность за кризис и отказ от взятых перед избирателями обязательств на своего заместителя. Он публично отчитал Сальвини в своем выступлении в Сенате (верхней палате), припомнив и некорректное использование религиозных символов и скандал о предполагаемом финансировании его партии из РФ. Сальвини попытался дать задний ход, но "Движение" назвало его ненадежным партнером, не заслуживающим более доверия. ДП не скрывает, что считает Сальвини "врагом номер 1". Ради его отстранения от власти демократы, даже в ущерб собственному имиджу, решили пойти на союз с оппонентами. "Лига" наверняка использует это как козырь и инструмент политической пропаганды. Сальвини уже обвинил "Движение" в ведении "секретных переговоров" с ДП и нарочном доведении его до решения о разрыве. "Лига" и "Движение" накопили слишком много разногласий. Кроме того, внутри коалиции сложились отношения откровенного соперничества, и Сальвини явно переигрывал Ди Майо. Наблюдатели называют его последние действия самой большой ошибкой, которая негативным образом скажется на его рейтинге. Пока "Лига" остается самой популярной партией в стране и увеличила свой рейтинг за последний год ровно вдвое. Сальвини по-прежнему может выйти победителем на выборах, если они состоятся. Возможные премьеры Конте продолжает пока исполнять текущие обязанности главы правительства и в субботу направится во французский Биарриц на саммит Группы семи. Для него это станет возможностью попрощаться с мировыми лидерами, с некоторыми из которых, включая президента США Дональда Трампа, он успел ни раз повидаться за столь краткий срок пребывания у власти.