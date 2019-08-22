США готовы принять любую помощь для обеспечения безопасности в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Вашингтон готов принять от других стран любую помощь для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе в рамках возглавляемой США международной коалиции. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в интервью канадскому телеканалу CBC. Стенограмму беседы распространил в четверг Госдепартамент.

Помпео попросили прокомментировать обязанности государств - членов возглавляемой Соединенными Штатами коалиции. "Каждая страна будет помогать ровно в том объеме, в каком ей позволяют возможности. Мы готовы принять любую помощь", - ответил он. По словам Помпео, к примеру, одни страны могут предоставлять корабли, другие - брать на себя расходы, третьи - оказывать материально-техническую поддержку. "Будет много разных способов участия [в коалиции] разных государств", - подчеркнул он.

Руководитель внешнеполитического ведомства указал, что данные вопросы обсуждаются с участниками коалиции в частном порядке. "Мы не будем разглашать то, как, по нашему мнению, эти страны могут наилучшим образом соответствовать общей цели, которая, конечно, состоит в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны кого угодно, любого государства, не только Ирана, в отношении торговых судов, которые пересекают Ормузский пролив", - отметил Помпео.

Госдепартамент в конце июня объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в зоне Персидского залива. 23 июля Помпео предложил привлечь к участию в ней государства из разных регионов. В тот же день стало известно, что Германия, Франция и Великобритания ведут переговоры о формировании собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе. 31 июля глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что его страна отказывается от участия в инициированной США коалиции.

Ситуация в регионе Персидского залива обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан иранской стороной в Ормузском проливе. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), судно, принадлежащее шведской компании Stena Bulk, было задержано "в связи с нарушением международных правил" и сопровождено до берега для проверки. Власти Великобритании в свою очередь утверждали, что Иран в нарушение международного права задержал танкер в территориальных водах Омана и затем заставил его войти в свои воды.