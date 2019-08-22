Помпео выступил за создание механизма по нейтрализации воевавших в Сирии террористов

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео выступил за создание международного механизма, который позволил бы задерживать воевавших в Сирии террористов, впоследствии покинувших эту арабскую страну. Свою позицию он изложил в интервью канадскому телеканалу CBC. Стенограмму беседы распространил в четверг Госдепартамент.

"Мы хотим, чтобы все страны забирали [из Сирии] своих [воевавших в составе террористических организаций] граждан. Это первый шаг. Крайне важно, чтобы они сделали это", - отметил руководитель внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что эти граждане "представляют опасность для всего мира". "Первый шаг заключается в том, чтобы государства в обязательном порядке взяли на себя ответственность за своих граждан, которые отправились в Сирию, чтобы сражаться на стороне террористов", - указал Помпео.

По его словам, "есть и более широкая проблема, которая заключается в необходимости создания механизма, с помощью которого можно было бы задерживать [террористов], чье происхождение неизвестно или кого другие страны не собираются забирать к себе". "Международное сообщество должно найти способ, с помощью которого мы смогли бы вместе продолжать задерживать этих террористов таким образом, чтобы это соответствовало принципу верховенства закона и не позволяло им возвращаться на поле боя, - пояснил госсекретарь. - Я уверен, что в случае, если мы не сможем их задержать, они вернутся в такие страны, как Германия, Франция, Канада".