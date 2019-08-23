Болсонару заявил, что спонсоров природоохранных НПО в Амазонии интересуют недра региона

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 августа. /ТАСС/. Иностранная финансовая помощь природоохранным неправительственным организациям, работающим в Амазонии, направлена на подрыв суверенитета страны. С таким мнением выступил в четверг президент Бразилии Жаир Болсонару.

"Страны, выделяющие финансирование [бразильским природоохранным НПО], делают это не из соображений благотворительности, а исходя из собственных интересов, пытаясь ограничить наш суверенитет", - заявил бразильский лидер в ходе своей еженедельной трансляции в Facebook. По словам Болсонару, истинной целью таких государств является контроль над недрами региона.

"Отдельные страны используют эту ситуацию, чтобы усилить критику в адрес Бразилии и в конечном итоге навредить ее сельхозпроизводителям и экономике [в целом]", - полагает он.

21 августа бразильский Национальный институт космических исследований (Inpe) сообщил, что с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии. Как уточнялось, это примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 75 тыс. случаев по состоянию на 21 августа.

На фоне распространения пожаров в бразильском обществе обострилась критика в адрес президента и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. Власти утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть является следствием преднамеренных поджогов. Лесные пожары также зафиксированы на территории соседних Боливии, Перу и Парагвая. Ранее в четверг Болсонару заявил, что у властей нет ресурсов для борьбы с пожарами в Амазонии.

Свою помощь в тушении горящих "легких планеты" Бразилии предложили Колумбия, Венесуэла и Чили. Обеспокоенность в связи с пожарами выразил Генсек ООН Антониу Гутерриш, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости обсуждения "этой чрезвычайной ситуации" на саммите Группы семи (G7) в Биаррице.