Эквадор предложил помощь Бразилии в тушении пожаров в Амазонии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 августа. /ТАСС/. Президент Эквадора Ленин Морено предложил своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару помощь в тушении лесных пожаров в Амазонии. Об этом эквадорский лидер написал в своем аккаунте в Twitter.

"В ходе [телефонного] разговора с Жаиром Болсонару предложил [предоставить] самолет, который доставит [в Бразилию] три бригады эквадорских специалистов в области лесных пожаров и природоохранных расследований, которые помогут облегчить трагедию в амазонском лесу", - говорится в публикации. По словам Морено, действующая в Эквадоре система управления чрезвычайными ситуациями позволяет успешно бороться с лесными пожарами и спасать представителей местной фауны. "Легкие планеты нуждаются в нас!" - подытожил президент Эквадора.

Ранее помощь в тушении горящих амазонских лесов Бразилии предложили Колумбия, Венесуэла и Чили. Обеспокоенность в связи с пожарами выразил Генсек ООН Антониу Гутерриш, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости обсуждения "этой чрезвычайной ситуации" на саммите Группы семи (G7) в Биаррице.

21 августа бразильский Национальный институт космических исследований (Inpe) сообщил, что с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии. Как уточнялось, это примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 75 тыс. случаев по состоянию на 21 августа.

На фоне распространения пожаров в бразильском обществе обострилась критика в адрес президента и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды.