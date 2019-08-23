Президент Чили предложил Боливии помощь в борьбе с лесными пожарами

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 августа. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера позвонил своему боливийскому коллеге Эво Моралесу, чтобы предложить помощь в борьбе с лесными пожарами. Об этом сам Пиньера сообщил в четверг в своем Twitter.

"В Амазонии серьезные лесные пожары, которые затрагивают легкие нашей планеты и ставят под угрозу здоровье ее обитателей. Сегодня я поговорил с президентами Бразилии Жаиром Болсонару и Боливии Эво Моралесом и предложил им помощь Чили в борьбе с пожарами", - написал он.

Ранее министр сельского хозяйства Чили Антонио Валькер уже сообщил, что республика предложила помощь своих специалистов Бразилии.

Лесные пожары охватили обширные территории в Бразилии, Боливии, Парагвае и Перу. В среду бразильский Национальный институт космических исследований (Inpe) сообщил, что за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 млн га экваториальных лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточнялось, это примерно 0,44% территории биома. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85% и превысило 75 тыс. случаев по состоянию на 21 августа.