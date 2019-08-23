Болсонару обвинил Макрона в неоколониализме

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил своего французского коллегу Эммануэля Макрона в неоколониализме, после того, как президент Франции предложил обсудить пожары в Амазонии на саммите Группы семи (G7) в Биаррице.

"Предложение французского президента обсудить вопросы Амазонии в формате G7 без участия стран этого региона свидетельствует о неуместном в XXI веке неоколониальном мышлении", - говорится в публикации бразильского лидера в Twitter.

По словам Болсонару, правительство его страны открыто к диалогу по этому вопросу на основе объективных данных и в духе взаимного уважения. "Сожалею, что президент Макрон пытается использовать внутренние дела Бразилии и других стран Амазонии для достижения собственных политических целей", - резюмировал бразильский политик.

21 августа бразильский Национальный институт космических исследований (Inpe) сообщил, что с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии. Как уточнялось, это примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше 0,5 млн га ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 75 тыс. случаев по состоянию на 21 августа.

На фоне распространения пожаров в бразильском обществе обострилась критика в адрес президента и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В четверг Болсонару заявил, что у властей нет ресурсов для борьбы с пожарами в Амазонии. Свою помощь в тушении горящих "легких планеты" Бразилии предложили Колумбия, Венесуэла, Эквадор и Чили. Обеспокоенность в связи с пожарами выразил Генсек ООН Антониу Гутерриш.