Reuters: Boeing может не получить контракт на $1 млрд на обновление самолетов НАТО

ТАСС, 23 августа. Американская компания Boeing может не получить контракт стоимостью $1 млрд на модернизацию используемых НАТО 14 самолетов с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) из-за споров, возникших вокруг финансирования проекта. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на знакомые с деталями программы источники.

По их данным, представители Североатлантического альянса предложили провести 12 сентября экстренное заседание с участием 16 стран-членов, участвующих в программе AWACS, для того, чтобы отпраздновать 40-летие проекта, а также урегулировать существующие разногласия по вопросу о выделении средств на обновление оборудования. Как заявили в июне в Агентстве по управлению воздушными средствами с установленной системой AWACS (NAPMA), там рассчитывают на заключение с Boeing в декабре этого года контракта, который продлит срок службы самолетов 1980 года выпуска до 2035 года, что позволит НАТО продолжить операции по воздушному патрулированию, а также противодействию терроризму.

В рамках контракта, полная реализация которого запланирована на 2027 год, $750 млн будет израсходовано непосредственно на обновление устаревшего оборудования, а еще $250 млн - на проведение испытаний и изготовление запчастей. Для одобрения сделки требуется согласие всех участников программы, однако, как указывают источники Reuters, Норвегия потребовала от США, Германии, Италии и Нидерландов, крупнейших участников проекта, внести основную часть средств на первоначальном этапе, что противоречит бюджетным правилам этих стран.

Согласно информации из другого источника, финансовые разногласия вряд ли полностью погубят планы по модернизации воздушного парка НАТО, однако могут привести к их отсрочке до 2020 года.

В то же время один из представителей альянса выразил осторожный оптимизм в связи с возможным заключением контракта на модернизацию устаревших разведывательных самолетов НАТО. "Несмотря на всю сложность программы стоимостью $1 млрд, участие в которой принимают 16 стран-союзниц, подготовка идет полным ходом, - приводит его слова агентство. - Согласно плану, контракт будет отдан [Boeing] в декабре".