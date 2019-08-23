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Reuters: консульство Канады в Гонконге приостановило поездки своих сотрудников в Китай

Агентство не приводит причин такого решения

ТАСС, 23 августа. Руководство консульства Канады в Гонконге распорядилось приостановить поездки своих сотрудников в Китай. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters.

В письме консульства, поступившем в распоряжение агентства, не указывается причина временной отмены всех поездок. Не исключено, что это произошло на фоне сообщений о задержании в КНР британского дипломата.

Во вторник Соединенное Королевство выразило обеспокоенность в связи с поступившей информацией о задержании сотрудника его консульства, возвращавшегося из Шэньчжэня, на территории специального административного района. Представитель китайского МИД в четверг заявил, что задержанный в Шэньчжэне "британский дипломат" имеет китайское гражданство и должен отбыть 15 суток за нарушение законодательства КНР.

По данным новостного сайта HK01, речь идет о 28-летнем Саймоне Чэне, который не вышел на работу 9 августа после того, как днем ранее отправился на поезде на деловое мероприятие в соседний Шэньчжэнь (южная китайская провинция Гуандун). С тех пор он не выходит на связь, хотя планировал вернуться в тот же день, сообщила изданию подруга Чэна.

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