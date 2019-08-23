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СМИ: власти Багам временно приостановили выдачу виз гражданам Гаити

Как передает портал RJR News, это связано с "проблемами технического характера"

ГАВАНА, 23 августа. /ТАСС/. Власти Содружества Багамских Островов временно приостановили выдачу виз гражданам Гаити, о сроках возобновления процедуры власти пока не предоставляют информации. Об этом в четверг сообщает портал RJR News.

По его данным, это связано с "возникшими проблемами технического характера". Руководство Багам отмечает, что приостановка не распространяется на официальных лиц и граждан, уже имеющих визы США, Великобритании, Канады и государств Шенгенской зоны.

Гаити, население которого составляет около 10,6 млн человек, является беднейшим государством Западного полушария и одним из источников нелегальной миграции. В частности, в июне власти Багам задержали до 500 нелегальных мигрантов из Гаити.

Теги
БагамыКанадаГаитиСШАВеликобритания
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