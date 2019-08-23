Бразильские парламентарии планируют обсудить с коллегами из Европы пожары в Амазонии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 августа. /ТАСС/. Председатель Палаты депутатов Национального конгресса (двухпалатного парламента) Бразилии Родригу Майя планирует обсудить с европейскими парламентариями ситуацию с пожарами в Амазонии. Об этом политик заявил в четверг в интервью телеканалу GloboNews.

"Мы нанесем визит сначала в посольство Великобритании и рассмотрим возможность парламентского диалога с заксобраниями Европы, с тем чтобы донести до них позицию Бразилии и всех ее граждан, включая президента, которая, убежден, основана на уважении амазонских лесов и недопустимости принятия законов, противоречащих этому", - сказал он. По мнению Майи, проблема текущего природного катаклизма заслуживает подробного обсуждения на главной парламентской площадке республики с участием всех заинтересованных сторон.

По последним данным бразильского Национального института космических исследований (Inpe), с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии. Как уточняется, это примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше 0,5 млн га ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 76 тыс. случаев по состоянию на 22 августа.

На фоне распространения пожаров в бразильском обществе резко обострилась критика в адрес президента и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточного внимания охране окружающей среды. В четверг Болсонару заявил, что у властей нет ресурсов для борьбы с пожарами в Амазонии. Свою помощь в тушении горящих "легких планеты" Бразилии предложили Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Чили и Эквадор. Обеспокоенность в связи с пожарами выразил Генсек ООН Антониу Гутерриш, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости обсуждения "этой чрезвычайной ситуации" на саммите Группы семи (G7) в Биаррице.