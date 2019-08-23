Делегация Сахалинской области завершила осмотр объектов инфраструктуры на Хоккайдо

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Делегация в составе чиновников и специалистов из Сахалинской области завершила в пятницу поездку в японский Немуро на северном острове Хоккайдо, в ходе которой провела осмотр инфраструктурных объектов. Об этом сообщил МИД Японии.

"За время поездки с 19 по 23 августа российская делегация посетила ряд объектов, включая завод по переработке отходов в Немуро. Мы также провели обмен мнениями по поводу системы утилизации мусора на четырех северных островах [так в Японии называют южную часть Курильской гряды]", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, стороны также затронули тему организации ответной поездки японских специалистов в южную часть Курил для изучения вопросов взаимодействия в области утилизации отходов.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности в южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. В июне текущего года РФ и Япония согласовали две бизнес-модели по утилизации мусора и туризму для реализации на Курилах.