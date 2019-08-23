СМИ: Верховный суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в аэропорту

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 августа. /ТАСС/. Верховный суд Гонконга в пятницу продлил срок действия специального постановления, накладывающего временный запрет на проведение акций протеста в аэропорту Чек Лап Кок. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

"Нормальное функционирование воздушной гавани чрезвычайно важно для международной репутации Гонконга и обеспечения интересов бизнеса", - подчеркнул судья Вилсон Чан.

Данная мера принята накануне новой акции продемократических активистов, которая призвана нарушить работу транспорта, курсирующего между аэропортом и городом. В социальных сетях и мессенджерах распространяются призывы в субботу массово отправляться в сторону аэропорта на автобусах, поездах, такси и машинах, чтобы создать перегрузку транспортной системы. Полиция не исключает, что демонстранты могут попытаться перекрыть скоростное шоссе в воздушную гавань.

Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее, чем за три часа до вылета.

В начале прошлой недели тысячи демонстрантов заблокировали зал отлета аэропорта, что привело к отмене сотен рейсов. По соображениям безопасности администрация воздушной гавани с 14 августа ввела спецрежим доступа в терминал, пропуская туда только пассажиров с билетами и персонал. У всех входов в здание выставлены барьеры и оборудованы пункты контроля. Для прохода требуется предъявить билет на рейс в ближайшие 24 часа и документ, удостоверяющий личность.

Более двух месяцев назад в Гонконге начались массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.