МИД Кубы признателен России за ее поддержку снятия санкций против острова

ГАВАНА, 23 августа. /ТАСС/. Власти Кубы благодарны России за ее позицию по отношению к политике санкционного давления со стороны США против карибской страны. Соответствующее заявление в пятницу разместил МИД острова в Twitter.

"Куба выражает благодарность за постоянную позицию правительства и парламента России, различных учреждений и ее народа в русле солидарности с требованиями положить конец блокаде США и отменить закон Хелмса-Бертона", - говорится в сообщении ведомства.

Во время своего визита в Гавану в июле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что торговая блокада Кубы со стороны США абсолютно неприемлема и не имеет перспектив. Кроме того, он отметил, что "задействованием третьей главы закона Хелмса-Бертона США в очередной раз показали всем, что они пренебрегают международным правом и пытаются экстерриториально распространять свои собственные законы на всех других".

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

Со 2 мая власти США разрешили американцам подавать иски против физических и юридических лиц, контролирующих собственность на Кубе, которая была национализирована в прошлом веке. Ранее власти США регулярно приостанавливали действие закона Хелмса-Бертона от 1996 года, который позволяет гражданам США подавать в суд на иностранные компании, занимающиеся бизнесом в США и инвестировавшие в эту собственность на острове.

Президент США Дональд Трамп также ужесточил правила поездок в страну для американских граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.