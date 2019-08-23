ЛНР направила ОБСЕ уведомления о разминировании и начале ремонта моста у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Луганская народная республика направила спецпредставителю председателя ОБСЕ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартину Сайдику уведомления о завершении разминирования в районе моста возле Станицы Луганской и о начале подготовки к его ремонту. Об этом говорится в заявлении МИД ЛНР, опубликованном на сайте агентства Луганскинформцентр.

"Вчера в рамках договоренностей, достигнутых на заседании Контактной группы 21 августа 2019 года, Луганская народная республика направила в адрес координатора Контактной группы господина Сайдика два уведомления в ответ на полученные от него копии аналогичных уведомлений украинской стороны. Первое - о завершении разминирования в районе разрушенной части моста через реку Северский Донец на участке разведения № 1, где украинская сторона с 23 августа должна приступить к выполнению ремонта взорванного ВСУ в марте 2015 года пролета моста. Демонтаж передовой позиции Народной милиции ЛНР на мосту будет завершен к моменту непосредственного начала этих ремонтных работ. Второе - о том, что Луганская народная республика также с 23 августа приступает к подготовке к ремонту всей остальной части моста", - говорится в заявлении.

Как подчеркнули в ЛНР, они исходят из того, что "поскольку демонтаж должен быть одновременным и зеркальным", украинская сторона одновременно с выполнением демонтажа передовой позиции ЛНР будет выполнять демонтаж передовой позиции ВСУ на дороге к северу от моста. "О готовности приступить к такому демонтажу они много раз заявляли и в официальных письмах, и в СМИ, и на официальных ресурсах так называемой ООС (операция объединенных сил Киева - прим. ТАСС)", - отметили в республике.

"Кроме того, надеемся, что украинская делегация выполнит взятое на заседании Контактной группы 31 июля 2019 года обязательство и разошлет участникам минских переговоров для информации материалы презентации проекта ремонта моста, представленного украинской стороной на заседании гуманитарной подгруппы 31 июля 2019 года", - добавили в МИД ЛНР.

Мост через реку Северский Донец в Станице Луганской - единственный официально работающий пункт пропуска между подконтрольной Киеву территорией и ЛНР. Движение транспорта по мосту, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, невозможно. Пешее движение осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам.

После разведения сил в районе Станицы Луганской стороны конфликта в рамках Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 31 июля согласовали дорожную карту ремонта моста на этом участке. Обсуждение плана восстановительных работ было главной темой также на встрече в Минске 21 августа.