Страны Балтии, Польша и Румыния сделали заявление к 80-летию пакта Молотова - Риббентропа

ВИЛЬНЮС, 23 августа. /ТАСС/. Главы МИД стран Балтии, а также Польши и Румынии выступили с совместным заявлением по случаю 80-летия пакта Молотова - Риббентропа. Документ корреспондент ТАСС получил от литовского дипломатического ведомства.

"Боль и несправедливость не забудутся никогда. Основой для устойчивого примирения и создания общего будущего являются справедливость и объективная правда", - говорится в заявлении.

По оценке его авторов, подписанный 80 лет назад пакт привел к развязыванию Второй мировой войны и обрек на десятилетия страданий пол-Европы. "В этот день мы воздаем дань памяти жертвам сталинизма и нацизма", - сказано в заявлении. Как отметили главы МИД, эта память "заставляет стремиться к исторической справедливости, просвещать общество о последствиях преступлений тоталитарных режимов на Европейском континенте".

По мнению авторов, исследования преступлений тоталитарных режимов ведутся недостаточно, как недостаточна и практика привлечения виновных к ответственности. "Ясная и твердая позиция международной общественности откроет путь к примирению", - говорится в заявлении.

Пакт о ненападении

С середины 1930-х годов руководство нацистской Германии, стремившееся к мировому господству, начало практическую реализацию экспансионистской политики. В этот период Великобритания и Франция придерживались курса "умиротворения агрессора", чтобы удовлетворить притязания Германии различными уступками и обеспечить таким образом собственную безопасность. Так, в сентябре 1938 года в Мюнхене на встрече Адольфа Гитлера с премьер-министрами Великобритании, Франции и Италии Невиллом Чемберленом, Эдуардом Даладье и Бенито Муссолини было подписано соглашение, согласно которому Чехословакия должна была передать Германии Судетскую область. Примерно четверть населения этой территории составляли этнические немцы, выступавшие за присоединение области к Германии. В период подготовки документа британская и французская дипломатия оказывала давление на чехословацкое руководство, настаивая на выполнении этих требований. В итоге президент Чехословакии Эдвард Бенеш принял условия Мюнхенского соглашения.

Намереваясь предотвратить новые акты агрессии, СССР в апреле 1939 года предложил заключить англо-французско-советское соглашение о взаимопомощи. Великобритания и Франция занимали в этом вопросе уклончивую позицию и дали согласие начать переговорный процесс лишь в конце мая. В ходе переговоров в Москве (начались в июне) СССР указывал на необходимость оказания военной помощи участниками соглашения друг другу, а также восточноевропейским государствам в случае нападения Германии. Однако переговоры зашли в тупик. Кроме того, параллельно представители Великобритании и Германии втайне от советской стороны проводили встречи в Лондоне. В этих условиях СССР был вынужден искать возможности для гарантирования своей безопасности и поэтому согласился на предложение Германии заключить договор о ненападении (после его подписания трехсторонние переговоры были прекращены).

Согласно договору, СССР и Германия обязывались воздержаться от нападения друг на друга, соблюдать нейтралитет в случае вторжения третьего государства на территорию одной из сторон, не участвовать в группировках держав, выступающих против одной из сторон, разрешать все споры между собой мирным путем. Подписав этот документ, СССР не избавился от угрозы агрессии со стороны Германии, однако страна выиграла время для укрепления обороноспособности.

К пакту о ненападении прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства. Документ предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных областей Польши, а также Бессарабии в сферу интересов СССР. Литва и западная часть Польши были отнесены к сфере интересов Германии.