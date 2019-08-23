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Кризис в Сирии

СМИ: сирийская армия вернула под контроль город Кфар-Зейта на севере провинции Хама

Сирийские военнослужащие ведут бои с противником за Эль-Таманаа, отмечает также телеканал Al Hadath

ТАСС, 23 августа. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев установили в пятницу контроль над городом Кфар-Зейта на севере провинции Хама, где находился форпост террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, войска в ходе наступательной операции заняли также высоты Эль-Ховейз и долину Вади-эль-Аназ к востоку от города Морик. Сирийские военнослужащие ведут сейчас бои с противником за Эль-Таманаа и частично выбили террористов из этого населенного пункта.

В среду две группировки правительственных сил замкнули кольцо окружения вокруг так называемого треугольника смерти, расположенного между населенными пунктами Эль-Латамна, Кфар-Зейта и Закят на севере провинции Хама. Это удалось сделать после того, как войска овладели городом Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб. Разгромленные бандформирования, отрезанные от линий снабжения, бежали в Морик и в Эль-Таманаа. Наблюдательный пост турецких войск в Морике оказался в изоляции, проезд к нему по шоссе из Идлиба сейчас перекрыт.

В 2017 году в провинции Идлиб и пограничных районах Алеппо, Латакии и Хамы была создана северная зона деэскалации. На ее территории действует сейчас 12 наблюдательных постов турецкой армии.

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