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Reuters: в Джамму и Кашмире усилены меры безопасности

Это решение связано с протестными акциями, отмечает агентство

ТАСС, 23 августа. Власти Индии усилили меры безопасности в Сринагаре, летнем административном центре бывшего штата Джамму и Кашмир. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters.

Решение об этом было принято в связи с запланированным в городе маршем протеста к представительству группы военных наблюдателей ООН противниками отмены особого статуса Джамму и Кашмира.

Проведение марша - первая подобная массовая акция в Джамму и Кашмире после того, как в начале августа правительство Индии упразднило штат и создало в этом регионе две союзные территории - Джамму и Кашмир, а также Ладакх. Пакистан, оспаривающий принадлежность региона Индии, осудил эти действия Нью-Дели.

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