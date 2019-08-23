Биарриц завершает приготовления к встрече лидеров G7

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Более 4 тысяч дипломатов, советников и представителей руководства государств-участников ожидаются на саммите Группы семи (G7), который пройдет в южном французском городе Биарриц с 24 по 26 августа. Некоторые из них уже начали прибывать.

Главной заботой организаторов является обеспечение безопасности и порядка в Биаррице и его окрестностях. Охрану порядка на улицах города и непосредственно на объектах саммита будут обеспечивать 13,2 тыс. полицейских и жандармов. По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, они будут действовать при поддержке военных, "которые обеспечат проведение контртеррористических мероприятий и защиту морских и воздушных рубежей".

Для ведения наблюдения будут широко использоваться беспилотные летательные аппараты, преимущественно из-за сильно пересеченной, покрытой скалами прибрежной местности в окрестностях Биаррица. В то же время, как сообщил госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес, службы безопасности имеют наготове средства для перехвата и уничтожения чужих беспилотников, которые попытаются приблизиться к городу. Защищать береговую линию от угрозы с воздуха будут расчеты ПВО французской армии с радиусом действия радаров до 20 км и ракетами Crotale. В море будет дежурить противолодочный фрегат La Motte-Picquet. За сухопутным периметром, в том числе в горах, наблюдают подразделения французского спецназа.

Аэропорт Биаррица в ночь на 23 августа прекратил прием коммерческих рейсов, чтобы переключиться на самолеты иностранных делегаций. Вечером в пятницу временно прекратит работу и городской вокзал, куда в течение дня прибудет множество высокоскоростных поездов из Парижа, количество которых было специально увеличено перед началом саммита.

Как отметил глава МВД, "сейчас нет особых указаний на то, что существует реальная террористическая угроза саммиту". "Но в то же время следует констатировать, что террористическая угроза является постоянной для Франции", - добавил он. Наиболее вероятной он считает кибератаку. Тем не менее, за неделю до встречи в разных городах страны были задержаны пять человек, которых подозревают в подготовке нападения на правоохранителей.

Антиглобалисты начали первыми

В понедельник в приграничных городах Андай (Франция) и Ирун (Испания) открылся так называемый контр-саммит представителей гражданского общества, выступающих против глобализации. Он продлится до воскресенья, 25 августа, и, по данным организаторов, должен привлечь около 10 тыс. участников. В повестке дня такие темы, как "отказ от капитализма и диктатуры межнациональных корпораций", "борьба в защиту жизни, против разрушения планеты", "радикально феминистский мир и свержение патриархата", "уважение различий и свобод народов, деколонизированный мир без притеснений", "социальная демократия и равноправие", "мир без войн и империализма" и "отказ от границ для людей".

Противники G7 намерены проводить акции протеста в упомянутых городах, а также в самом Биаррице и соседних коммунах. Ожидается, что к ним примкнут сторонники движения "желтых жилетов", которые выходят на улицы французских городов с ноября прошлого года. В день открытия саммита, 24 августа, антиглобалисты намерены провести в Андае многотысячную манифестацию. Сразу несколько "актов гражданского неповиновения" запланированы на 25 августа в Биаррице.

Французские власти уже готовятся к столкновениям с манифестантами, а также радикальными группировками, которые регулярно собирают сторонников для организации беспорядков на саммитах "семерки". В этой связи в Биаррице уже размещены дополнительные сотрудники судебной системы, прокуроры, адвокаты, а также созданы дополнительные места временного содержания задержанных, рассчитанные примерно на 300 человек. Все операции будут проводиться в тесном сотрудничестве с правоохранителями соседней Испании. Организаторы признают, что беспорядки на крупных международных встречах стали "грустной традицией".

Приоритеты председателя

Во французском правительстве признают, что встреча глав государств пройдет на фоне множества международных кризисов, в том числе напряженной ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, военных конфликтов в Сирии и Ливии, торговых разногласий с США и других. "Саммиты G7 всегда проходят в контексте сложной международной обстановки", - заметила официальный представитель французского правительства Сибет Ндиай. Она сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон решил пригласить участвовать в саммите дополнительно девять государств: Австралию, Буркина-Фасо, Египет, Индию, Испанию, Сенегал, Руанду, Чили и ЮАР. По замыслу главы Пятой Республики, гости должны внести весомый вклад в обсуждение проблем неравенства и изменения климата. По словам представителя правительства, Макрон желает избежать сглаживания формулировок в итоговом заявлении саммита и добиться конкретных результатов.

Ставка на единение перед глобальными вызовами и стремление найти общий подход к решению мировых кризисов традиционно культивируется организаторами саммитов "Большой семерки". Франция, будучи председателем встречи в этом году, провозгласила в качестве приоритетной темы борьбу с неравенством во всех его проявлениях - территориальным, социальным, гендерным. Особое внимание будет уделяться вопросам охраны окружающей среды и климатическим изменениям. В качестве наглядного примера городские власти решили установить солнечные панели перед пресс-центром на дальней окраине города, чтобы обеспечить возросшее энергопотребление от тысяч компьютеров работников СМИ, которые будут освещать события, связанные с саммитом.

Предостережения экономистов

"Страны "Большой семерки", начиная с саммита, состоявшегося в Канаде в 2018 году, поняли, чего стоит демонстрировать свои разногласия. В то же время они сейчас как никогда велики", - заявил ТАСС директор Центра исследований моделей экономического развития (CEMI), а также Высшей школы исследований по социальным наукам (EHESS) Франции Жак Сапир.

Он предостерег, что "нельзя исключать полного провала" саммита, хотя и допустил, что дипломаты сумеют найти некие "красивые и звучные формулировки, которые провозгласят, что клуб все еще работает". "В то же время известно, что клуб парализован и, прежде всего, что у него больше нет той значимости, которую он имел 20 лет назад", - подчеркнул экономист.

С ним отчасти согласен и профессор французского Института политических наук "Сьянс-По" (Sciences Po) Кристиан Лекен. "Дипломатия на саммите "семерки" часто строится на комментировании текущих событий. Я бы не стал переоценивать долгосрочные стратегические эффекты от встреч в форматах G7 или G20, - указал он в интервью журналу L'Express. - У этого объединения нет ни своего административного ресурса, ни общего бюджета, чтобы воплотить предложения глав государств". В то же время Лекен признал, что благодаря подготовительной работе и усилиям помощников, министров и консультантов создаются условия для урегулирования крупных конфликтов.

"G7 - это в некотором роде мир прошлого. Он не потерял своей власти, но продвигаться вперед в наше время крайне трудно без участия Индии и Китая, - добавил аналитик. - G20 - несомненно более легитимный формат с точки зрения международного представительства".

Вернется ли Россия?

Многие аналитики обратили внимание на множащиеся в последние дни заявления западных лидеров на тему возвращения к формату G8 или, по крайней мере, расширению сотрудничества с Россией по повестке встреч Группы семи. Большой резонанс в дипломатических и журналистских кругах вызвала встреча президентов Франции и России, состоявшаяся по инициативе Макрона в летней резиденции французского лидера всего за несколько дней до саммита семерки.