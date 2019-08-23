На церемонии в честь Дня флага Украины марш начался под гимн бандеровцев

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу принял участие в церемонии в честь отмечаемого Дня государственного флага, которая прошла на Софийской площади в центре Киева.

После поднятия флага президент вручил военным подразделениям ленты с почетными наименованиями, напутствуя командиров словами: "Берегите себя" и "Слава Украине". Затем военнослужащие под марш Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) прошли по площади.

Несмотря на наличие стоек с микрофонами, предназначенных для официальных выступлений, Зеленский не стал ничего говорить и, после приветствия других представителей украинской власти, покинул место события.

В момент церемонии были серьезно усилены меры безопасности, над площадью летал вертолет. Простых украинских граждан на Софийскую площадь не пропускали.