Ле Пен считает противостояние Европы возвращению России в G8 "пародией на холодную войну"

"Выступая против возвращения России в G8, ЕС отыгрывает перед нами абсурдную пародию на холодную войну", - написала она вечером в четверг на своей странице в Twitter.

Ле Пен также отметила, что российско-европейское сотрудничество могло бы быть полезно для стран Евросоюза. "Антироссийская идеология, помимо того, что представляет собой пережиток прошлого, совершенно не отвечает интересам европейских стран", - заключила она.

Саммит Группы семи пройдет в Биаррице на юго-западе Франции с 24 по 26 августа. В Группу семи входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. По данным источника телекомпании CNN в администрации американского лидера, Трамп и президент председательствующей сейчас в G7 Франции Эмманюэль Макрон провели во вторник вечером телефонную беседу, в ходе которой сошлись во мнении, что приглашение РФ на саммит G7 в 2020 году имело бы смысл.

В свою очередь источник в Совете ЕС от лица Евросоюза заявил, что приглашение России вернуться к формату "восьмерки" в нынешних условиях стало бы признаком слабости Группы семи (G7).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что возвращение к G8 для России не является самоцелью, ведь многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.