Нетаньяху разрешил военным делать "все необходимое" для противодействия Ирану

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ военным делать все необходимое для противодействия иранской угрозе.

"Я нигде не предоставляю Ирану иммунитет, Иран - это государство, которое поклялось уничтожить Израиль. Он пытается создать базы против нас повсюду: в самом Иране, в Ливане, в Сирии, в Ираке, в Йемене", - сказал премьер в интервью Девятому каналу израильского телевидения, вышедшему в эфир минувшей ночью. На вопрос ведущего о том, действует ли Израиль против иранских сил в Ираке, Нетаньяху сказал: "Мы действуем на многих театрах [военных действий] против государства, которое стремится уничтожить нас, я дал силам безопасности приказ и оперативную свободу делать все необходимое, чтобы сорвать эти заговоры со стороны Ирана".

В среду руководство шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" обвинило ВВС США в том, что они позволили израильским беспилотникам нанести во вторник удары по лагерю Ас-Сакр на юге иракской провинции Салах-эд-Дин. 12 августа там произошел еще один взрыв. По информации общеарабской газеты Asharq Al-Awsat, не исключено, что этот объект атаковал тогда израильский истребитель F-35. 28 июля неизвестные самолеты совершили налет на базу Ашраф, расположенную в 40 км к северо-востоку от Багдада. По сведениям издания, в ходе атаки были уничтожены доставленные туда ранее иранские баллистические ракеты и беспилотники. 19 июля удар был нанесен по лагерю шиитских бойцов Аш-Шухада в районе Амирли под городом Туз-Хурмату. Тогда сообщалось о погибших и раненых среди ополченцев и иранских советников, но их численность не указывалась.