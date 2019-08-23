Пакистан будет сотрудничать с Индией по Картарпурскому коридору

ТАСС, 23 августа. Исламабад готов открыть Картарпурский трансграничный коридор, несмотря на напряженность в отношениях с Индией. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Пакистана Мехмуд Куреши.
"Хотя существует напряженность в наших отношениях с Индией, мы решили продолжить работу с ней по созданию двустороннего Картарпурского коридора и приветствуем движение по нему сикхских паломников", - цитирует газета The Times of India слова главы пакистанского дипломатического ведомства.
В отношениях Пакистана и Индии сохраняется напряженность из-за решения Нью-Дели упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. В связи с этим власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии на родину. Также Исламабад заявил о намерении понизить уровень дипломатических отношений и приостановить торговлю с Индией. Одновременно Пакистан объявил о приостановке движения железнодорожного экспресса по одному из главных маршрутов между двумя странами между, соединяющему Лахор и Нью-Дели.
Картарпурский коридор создается для безвизовых поездок индийских паломников-сикхов в храм Дарбар Сахиб в городе Картарпур на пакистанской территории по упрощенной процедуре перехода границы. В ходе ряда переговоров на высшем уровне Исламабад и Нью-Дели приняли решение открыть коридор в ноябре 2019 года в преддверии 550-й годовщины со дня рождения основателя сикхизма Гуру Нанака. Картарпурский коридор был впервые предложен в 1999 году премьер-министрами Пакистана и Индии Навазом Шарифом и Аталом Бихари Ваджпаи.