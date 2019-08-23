"Дискуссии в тупике". Британские и французские СМИ — о встрече Макрона и Джонсона

The Daily Telegraph : Французский президент Эмманюэль Макрон впервые сказал, что в соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС могут быть внесены коррективы, что позволит Соединенному Королевству покинуть Евросоюз со сделкой. В среду Джонсона воодушевили слова германского канцлера Ангелы Меркель, которые также указывали на то, что европейские лидеры готовы пересмотреть условия соглашения в попытке избежать Brexit без сделки. Теперь же Макрон только укрепил вновь возникший оптимизм по поводу того, что "жесткого" Brexit удастся избежать. Он сказал, что сделка может быть изменена при условии, что это не поставит под угрозу мирный процесс (на острове Ирландия), а единый рынок ЕС сохранит целостность.

The Guardian: Публичный обмен репликами Бориса Джонсона с Эмманюэлем Макроном, как и во время встречи британского премьера минувшим вечером с Ангелой Меркель, казался сердечным и намного более дружеским, чем некоторые из их высказываний друг о друге, которые оба лидера позволяли себе в прошлом. Однако в словах Макрона не было никаких указаний на то, что решение проблемы "бэкстопа" (режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого рынка сообщества после наступления переходного периода Brexit — прим. ТАСС) стало хоть сколько-нибудь ближе по сравнению с предыдущими месяцами.

Как заявил Макрон, ему не нравится то, что его воспринимают как "неуступчивого и жесткого" переговорщика. Однако он решительно подчеркнул необходимость наличия механизма, который защитил бы от угроз как мирный процесс в Северной Ирландии, так и целостность единого рынка. Он также сказал, что любая альтернатива соглашению о Brexit, которую в течение ближайших 30 дней мог бы предложить Джонсон и которая при этом была бы приемлемой для ЕС, почти ничем не будет отличаться от уже существующего проекта договоренности.

Financial Times: Высокопоставленный французский чиновник заявил, что двухчасовая встреча Макрона и Джонсона была "конструктивной" и что оба лидера продолжат поддерживать контакты до конца сентября, чтобы "попытаться достичь соглашения, которое соответствовало бы основополагающим европейским принципам". О них говорил Макрон, упоминая Северную Ирландию и единый рынок.

Во французском правительстве жесткую позицию Джонсона по Brexit считают попыткой "в духе Трампа" предстать перед британскими избирателями в образе решительного защитника национальных интересов, а не добиваться уступок по соглашению, на которые, как Джонсон хорошо знает, ЕС не пойдет.

Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что европейские лидеры ждут от Джонсона "детальных предложений" по поводу возможной замены "бэкстопа", и если таковых не последует, то переговоры на саммите G7, который в Биаррице в выходные дни будет принимать Макрон, ни к чему не приведут.