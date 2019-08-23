"Дискуссии в тупике". Британские и французские СМИ — о встрече Макрона и Джонсона

22 августа состоялись переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. ТАСС отобрал ключевые комментарии французских и британских журналистов об этой встрече.
Великобритания
The Daily Telegraph: Французский президент Эмманюэль Макрон впервые сказал, что в соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС могут быть внесены коррективы, что позволит Соединенному Королевству покинуть Евросоюз со сделкой. В среду Джонсона воодушевили слова германского канцлера Ангелы Меркель, которые также указывали на то, что европейские лидеры готовы пересмотреть условия соглашения в попытке избежать Brexit без сделки. Теперь же Макрон только укрепил вновь возникший оптимизм по поводу того, что "жесткого" Brexit удастся избежать. Он сказал, что сделка может быть изменена при условии, что это не поставит под угрозу мирный процесс (на острове Ирландия), а единый рынок ЕС сохранит целостность.
The Guardian: Публичный обмен репликами Бориса Джонсона с Эмманюэлем Макроном, как и во время встречи британского премьера минувшим вечером с Ангелой Меркель, казался сердечным и намного более дружеским, чем некоторые из их высказываний друг о друге, которые оба лидера позволяли себе в прошлом. Однако в словах Макрона не было никаких указаний на то, что решение проблемы "бэкстопа" (режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого рынка сообщества после наступления переходного периода Brexit — прим. ТАСС) стало хоть сколько-нибудь ближе по сравнению с предыдущими месяцами.
Как заявил Макрон, ему не нравится то, что его воспринимают как "неуступчивого и жесткого" переговорщика. Однако он решительно подчеркнул необходимость наличия механизма, который защитил бы от угроз как мирный процесс в Северной Ирландии, так и целостность единого рынка. Он также сказал, что любая альтернатива соглашению о Brexit, которую в течение ближайших 30 дней мог бы предложить Джонсон и которая при этом была бы приемлемой для ЕС, почти ничем не будет отличаться от уже существующего проекта договоренности.
Financial Times: Высокопоставленный французский чиновник заявил, что двухчасовая встреча Макрона и Джонсона была "конструктивной" и что оба лидера продолжат поддерживать контакты до конца сентября, чтобы "попытаться достичь соглашения, которое соответствовало бы основополагающим европейским принципам". О них говорил Макрон, упоминая Северную Ирландию и единый рынок.
Во французском правительстве жесткую позицию Джонсона по Brexit считают попыткой "в духе Трампа" предстать перед британскими избирателями в образе решительного защитника национальных интересов, а не добиваться уступок по соглашению, на которые, как Джонсон хорошо знает, ЕС не пойдет.
Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что европейские лидеры ждут от Джонсона "детальных предложений" по поводу возможной замены "бэкстопа", и если таковых не последует, то переговоры на саммите G7, который в Биаррице в выходные дни будет принимать Макрон, ни к чему не приведут.
Франция
L'Express: Жест длился лишь доли секунды, но уже вызвал полемику. Приглашенный в четверг в Елисейский дворец, чтобы обсудить Brexit, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон закинул ногу на чайный столик во время переговоров с Макроном. Сцена, запечатленная фотокорреспондентами, вызвала возмущение многочисленных пользователей интернета, которые увидели в ней свидетельство невоспитанности и новую попытку Джонсона отличиться.
Les Echos: Решение задачи квадратуры круга не продвинулось ни на шаг. Британский премьер встретился с Макроном после свидания в Берлине с канцлером Ангелой Меркель, чтобы разблокировать досье по Brexit. Обе встречи, состоявшиеся во время его первого зарубежного турне [в качестве премьера], были малорезультативными, несмотря на стремление сторон продемонстрировать добрую волю, энергию и оптимизм. Джонсон совершил это путешествие ради своего электората и с целью переложить вину за жесткий Brexit на Евросоюз, а не для того, чтобы разблокировать ситуацию.
Le Figaro: Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон, несмотря на дежурные улыбки и теплые рукопожатия на ступенях Елисейского дворца, не смогли добиться сближения позиций. Первая встреча французского президента и нового британского премьера была отмечена вежливыми декларациями и отсутствием прогресса.
Liberation: На деле у Джонсона нет никакого простора для маневра по отношению к избранной им линии. За десять недель до истечения окончательного срока каждый остается на своих позициях вдали от больших компромиссов, которыми грезил Борис Джонсон. Дискуссии между Брюсселем и Лондоном находятся сейчас в тупике в силу кардинального различия двух концепций Brexit.
Два лидера (Борис Джонсон и председатель Евросовета Дональд Туск) должны теперь обсудить этот вопрос в воскресенье под занавес саммита Группы семи в Биаррице. На этом саммите британского премьера будет с нетерпением ожидать американский президент [Дональд Трамп], с которым он должен обсудить будущий договор о свободной торговле. Перспектива жесткого Brexit, которая сейчас вырисовывается и горячим сторонником которой является Трамп, поставила бы Соединенное Королевство в сложную экономическую ситуацию на месяцы, если не на годы.