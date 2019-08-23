Ирландия пригрозила заблокировать соглашение ЕС и МЕРКОСУР из-за лесных пожаров в Амазонии

ТАСС, 23 августа. Ирландия попытается заблокировать торговое соглашение между странами Европейского союза (ЕС) и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), если власти Бразилии не примут меры по защите амазонских лесов от пожаров. С таким заявлением в пятницу выступил ирландский премьер-министр Лео Варадкар.

"Ирландия ни за что не проголосует за соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком, если Бразилия не выполнит свои обязательства по защите окружающей среды", - приводит его слова газета Irish Independent. В настоящий момент ирландское правительство изучает содержание сделки и ее возможные последствия для различных секторов экономики.

По последним данным бразильского Национального института космических исследований (Inpe), с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточняется, это примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 76 тыс. случаев по состоянию на 22 августа.

Страны МЕРКОСУР и Евросоюза в конце июня достигли соглашения о свободной торговле, переговоры о котором велись на протяжении последних 20 лет. Входящие в объединение Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай должны будут отменить пошлины в течение 10-15 лет, в то время как Евросоюз освободит от сборов экспорт из стран МЕРКОСУР сразу после вступления соглашения в силу. Для этого документ должны ратифицировать парламенты 28 стран ЕС и четырех участников южноамериканского общего рынка.