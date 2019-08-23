Зеленский: Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма

"Естественно, у нас жесткая позиция по возвращению Крыма, конечно, мы этого хотим", - сказал президент. Зеленский добавил, что у него нет сомнений в том, что это произойдет.

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Киев занимает жесткую позицию по вопросу Крыма, которая состоит в том, что эта территория должна быть возвращена Украине. Об этом заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский во время общения в Киеве с представителями ветеранских и волонтерских организаций.

"Для меня каждый крымчанин - это украинец. Это все наша земля и мы будем добиваться чтобы ее вернуть", - сказал он.

Зеленский заявил, что кроме поддержки "международных друзей" Киев и сам должен делать многое, чтобы вернуть Украине Крым. Президент также отметил, что в Верховной раде находится несколько законопроектов по Крыму, которые необходимо изучить.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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