Зеленский надеется, что вопрос обмена удерживаемых лиц с РФ решится в ближайшие дни

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с РФ и ожидает результатов в ближайшие дни.
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"Результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать", - ответил он на соответствующий вопрос.
Зеленский заверил, что лично занимается этим вопросов. "Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне сделать свое дело", - добавил президент. При этом он дал понять, что украинские моряки, арестованные в России, являются предметом таких переговоров. "Я обещал, что мы вернем пленных, моряков, что прекратим войну", - подчеркнул Зеленский.
В новость были внесены изменения (11:42 мск) — добавлена информация после второго абзаца.