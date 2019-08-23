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Зеленский надеется, что вопрос обмена удерживаемых лиц с РФ решится в ближайшие дни

Президент Украины заявил, что лично занимается данным вопросом
Президент Украины Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с РФ и ожидает результатов в ближайшие дни. 

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"Результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать", - ответил он на соответствующий вопрос.

Зеленский заверил, что лично занимается этим вопросов. "Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне сделать свое дело", - добавил президент. При этом он дал понять, что украинские моряки, арестованные в России, являются предметом таких переговоров. "Я обещал, что мы вернем пленных, моряков, что прекратим войну", - подчеркнул Зеленский.

В новость были внесены изменения (11:42 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

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