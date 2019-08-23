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Кризис на Украине

На жителя Латвии завели дело за участие в военном конфликте на Донбассе

Спецслужбы подозревают его в действиях против территориальной неприкосновенности Украины

РИГА, 23 августа. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии возбудила уголовное дело в отношении гражданина Латвии, которого подозревают в незаконном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины. Об этом СГБ сообщила в пятницу.

По информации ведомства, уголовный процесс начался более трех лет назад, 2 августа 2016 года. По версии СГБ, подозреваемый в сентябре 2014 года отправился в зону военных действий на востоке Украины. Там он стал членом вооруженной группы, в составе которой принимал участие в нападениях на подразделения вооруженных сил Украины, что СГБ рассматривает как действия против территориальной неприкосновенности этой страны.

В свете установленных фактов СГБ приняла решение передать материалы уголовного дела прокуратуре Рижского судебного округа для начала уголовного преследования данного лица, говорится в сообщении.

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