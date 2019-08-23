Эксперт: США попытается использовать Россию в своем противостоянии с Китаем

РИМ, 23 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Американская администрация будет пытаться использовать Россию в своем противостоянии с Китаем, и это может послужить толчком для налаживания отношений Вашингтона с Москвой. Такое мнение в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС выразил ведущий обозреватель итальянского журнала о геополитике Limes, политолог Дарио Фаббри.

"Идея возвращения к формату "восьмерки" с участием России, безусловно, принадлежит Дональду Трампу. Администрация США не только этого президента, но и администрация его предшественника Барака Обамы хотела наладить отношения с Россией, но главным образом для того, чтобы использовать их против Китая. Пока внутриполитические условия в самих США не позволяют Трампу сблизиться с РФ, но это станет возможно, когда в Вашингтоне решат использовать Россию в своем противостоянии с Китаем", - сказал Фаббри.

По его мнению, даже выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и испытание крылатой ракеты наземного базирования с запрещенными характеристиками в минувшее воскресенье стало доказательством, что стремления Вашингтона положить конец ДРСМД направлено в первую очередь против Китая. "Неслучайно запуск был осуществлен в Тихоокеанском регионе. Это сигнал того, что выход из ДРСМД имеет своей целью ударить в большей степени по Китаю, чем по России ", - полагает Фаббри.