Дания усилит сотрудничество с Гренландией в сфере обороны и кризисных ситуаций

СТОКГОЛЬМ, 23 августа. /ТАСС/. Министр обороны Дании Трине Брамсен и министр по вопросам образования, культуры, церкви и иностранных дел правительства Гренландии Ане Лоне Баггер намерены укреплять сотрудничество в области обороны и готовности к чрезвычайным ситуациям, проводя дополнительные учения и образовательные курсы. Об этом говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе Минобороны королевства.

"Присутствие Вооруженных сил в Арктике и Северной Атлантике станет еще более важным в ближайшие годы по мере увеличения геополитической значимости Арктики. Поэтому присутствие вооруженных сил также должно быть усилено как естественная реакция на это развитие. Правительство Дании хотело бы, чтобы Арктика оставалась зоной низкого напряжения, но расширение участия Дании необходимо для обеспечения стабильности, безопасности и защиты", - отмечается в сообщении.

"Поэтому нам необходимо наладить более тесный и регулярный диалог с Гренландией и Фарерскими островами по вопросам оборонной политики", - пишет в пресс-релизе Трине Брамсен. Она поясняет, что Дания предоставит представителям Гренландии и Фарерских островов возможность повышать уровень знаний в вопросах политики безопасности по программам Академии обороны. Кроме того, пожарным Гренландии будут предложены дополнительные курсы подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Ане Лоне Баггер со своей стороны подчеркивает, что остров готов расширить сотрудничество и диалог с Данией в этой области. "Правительство Гренландии очень удовлетворено результатами совместных учений, которые были проведены в Гренландии. Мы хотели бы видеть больше совместных учений представителей Дании и Гренландии, чтобы быть еще лучше готовыми к борьбе с авариями и катастрофами", - отметила она.

Гренландия является территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.