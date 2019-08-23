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Площадь у Дома правительства в Донецке назовут в честь Александра Захарченко

На этой же площади в начале 2014 года собирались митинги

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Площадь перед Домом правительства в Донецке будет носить имя погибшего главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом в пятницу заявил глава республики Денис Пушилин.

"Площадь, расположенная перед Домом правительства в Донецке, будет названа именем Александра Захарченко", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Глава ДНР отметил, что именно на этой площади собирались митинги в начале 2014 года, именно поэтому для всех жителей республики она символизирует борьбу за русский мир. "Александр Захарченко стал олицетворением борьбы за свободу и независимость граждан, духа единства и народного порыва, в котором сплотился весь Донбасс ради спасения своей земли, - подчеркнул Пушилин. - Считаю, что присвоение имени Александра Захарченко площади перед зданием Дома правительства - наш долг перед ним. Наши потомки должны знать и помнить имя первого главы республики".

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате теракта в кафе в центре Донецка. При взрыве также погиб его телохранитель, ранения получили 12 человек. Почти сразу же по итогам предварительного расследования было установлено, что диверсию организовали сотрудники СБУ при участии западных спецслужб.

Теги
УкраинаЗахарченко, Александр ВладимировичПушилин, Денис Владимирович
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