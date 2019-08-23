Площадь у Дома правительства в Донецке назовут в честь Александра Захарченко

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Площадь перед Домом правительства в Донецке будет носить имя погибшего главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом в пятницу заявил глава республики Денис Пушилин.

"Площадь, расположенная перед Домом правительства в Донецке, будет названа именем Александра Захарченко", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Глава ДНР отметил, что именно на этой площади собирались митинги в начале 2014 года, именно поэтому для всех жителей республики она символизирует борьбу за русский мир. "Александр Захарченко стал олицетворением борьбы за свободу и независимость граждан, духа единства и народного порыва, в котором сплотился весь Донбасс ради спасения своей земли, - подчеркнул Пушилин. - Считаю, что присвоение имени Александра Захарченко площади перед зданием Дома правительства - наш долг перед ним. Наши потомки должны знать и помнить имя первого главы республики".

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате теракта в кафе в центре Донецка. При взрыве также погиб его телохранитель, ранения получили 12 человек. Почти сразу же по итогам предварительного расследования было установлено, что диверсию организовали сотрудники СБУ при участии западных спецслужб.