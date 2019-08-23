Делегация бизнесменов из Зимбабве направляется в конце сентября в Москву

ПРЕТОРИЯ, 23 августа. /ТАСС/. Крупная делегация влиятельных бизнесменов из Зимбабве готовится прибыть в Москву во второй половине сентября для переговоров с российским компаниями по широкому спектру двустороннего сотрудничества. Об этом заявил ТАСС в пятницу по телефону из Хараре глава Национальной торговой палаты Зимбабве Тамука Мачека.

"Делегация формируется, мы готовы вылететь в Москву, начиная с 20 сентября. Однако пока ждем от российской стороны подтверждения точной даты", - отметил Мачека. Он также возглавляет с зимбабвийской стороны бизнес-форум Зимбабве - Россия.

В делегацию войдут не менее 15 бизнесменов. "Деловые люди представят все основные сектора национальной экономики, - заметил Мачека. - Это и добыча полезных ископаемых, и строительство, и туризм, и производство, и сектор услуг, и финансовый сектор". "Мы нацелены на то, чтобы силами частного бизнеса развивать потенциал, который был заложен во время визита в 2019 году нашего президента Эммерсона Мнангагвы в Россию, - отметил Мачека. - Мы хотим, чтобы эти отношения материализовались в экономическое сотрудничество".

Глава торговой палаты Зимбабве также отметил, что в ходе предстоящей поездки в Москву намерен пригласить заинтересованный российский бизнес посетить Зимбабве и изучить возможности для работы в этой стране.