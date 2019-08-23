Кравчук считает, что война в Донбассе скоро закончится

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Первый президент Украины Леонид Кравчук выразил уверенность в скором урегулировании конфликта в Донбассе.

"Я верю, что война завершится теперь быстро. Есть первые симптомы, которые мне позволяют так думать", - сказал Кравчук в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

"Во-первых, позавчера говорили, что нормандского формата скоро не будет, а на встрече Макрона с Путиным приняли решение, что будет в ближайшее время. Это не просто так. Это первый сигнал", - цитирует экс-президента УНИАН.

Определенные подвижки в процессе мирного урегулирования в Донбассе, по его словам, отмечают также иностранцы, послы. В частности, об этом с ним говорил посол США. "Я думаю, если бы все действовали, шли одной дорогой к миру, вся Украина, все политические силы вместе с властью, то, наверное, это было бы быстрее", - продолжил он.

Первый президент Украины также выразил надежду, что установление мира в Донбассе отметят в стране большим парадом и народным маршем. "Я думаю, мы устроим огромный парад, когда завершится война и будет мир в Донбассе. Это будет не просто парад, а всенародный марш во главе с парадом", - сказал бывший глава государства.