Глава немецких либералов поддержал идею возвращения к формату "восьмерки"

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Возвращение к формату "восьмерки" при участии России помогло бы сделать диалог с Москвой более интенсивным. Об этом заявил глава германской Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер в интервью, опубликованном в пятницу в газете Passauer Neue Presse .

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По его словам, в том, что страны "семерки" собираются и обсуждают политику Москвы, "нет смысла". "Нужно, чтобы Россия тоже участвовала в разговоре в формате G7+1", - сказал политик. По его словам, это будет способствовать разрядке в отношениях.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что предпосылок к возвращению к формату "восьмерки" пока нет.