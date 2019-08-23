На пост вице-спикера Рады претендуют представители трех фракций

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Политические партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" подали кандидатуры на пост заместителя главы Верховной рады Украины IX созыва. Об этом сообщил в пятницу глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает телеканал NewsOne.

Он отметил, что пока кандидатура на пост вице-спикера Рады не определена. "Предложения еще будут дополнительно обсуждаться, потому что было подано несколько кандидатур на эту должность", - сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что на пост спикера пропрезидентская партия "Слуга народа" предложит самого главу партии Дмитрия Разумкова, на пост первого вице-спикера - Руслана Стефанчука. "И за главу Верховной рады, и за его первого заместителя будет голосовать зал", - пояснял Разумков.

Политическая партия "Голос" отказалась от должности заместителя председателя парламента. Как заявил замглавы партии Ярослав Юрчишин, вице-спикер имеет "преимущественно церемониальные позиции", поэтому партию "Голос" это не интересует.

В свою очередь, в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" уверены, что место вице-спикера должен занять представитель этого политического объединения. "Мы вторая политическая сила, которая сегодня представлена в парламенте, - пояснил позицию партии депутат Нестор Шуфрич. - То есть 2 млн человек поддержали нас, и после "Слуги народа" это больше всех. Мы будем иметь фракцию больше, чем это было определено по результатам выборов. Несколько одномандатников присоединятся к нашей политической силе, и у нас будет около 50 мест". "Ни одна другая фракция, кроме "Слуги народа", и близко к нам подойти не сможет, будет почти в два раза меньше, - подчеркнул он. - Потому логично, чтобы наша политическая сила, которая изначально заявила об оппозиционности, является второй по составу, получила возможность представить свою кандидатуру на должность вице-спикера".

Верховная рада IХ созыва соберется на торжественное заседание, где депутаты принесут присягу, 29 августа. Согласно конституции, первая сессия парламента нового созыва откроется 3 сентября.