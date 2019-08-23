Нетаньяху сообщил о смерти пострадавшей при взрыве на Западном берегу девочки

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в пятницу о том, что пострадавшая в результате взрыва у поселения Долев на Западном берегу реки Иордан израильтянка скончалась, и выразил соболезнования ее родным.

"От себя самого и всех граждан Израиля выражаю глубокие соболезнования семье девушки Рины Шнерб, которая была убита в жестоком теракте сегодня утром, а также желаю скорейшего выздоровления ее отцу раввину Эйтану и ее брату Двиру", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в пятницу утром возле поселения Долев к северо-западу от Рамаллы (палестинский административный центр на Западном берегу реки Иордан) в результате срабатывания самодельного взрывного устройства пострадали трое гражданских лиц. Военные блокировали дороги и ведут поиск нападавших, добавили в армии.

Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать развивать поселенческое присутствие на Западном берегу реки Иордан после инцидента. "Мы продолжим усиливать поселения. Мы укрепим наши корни и нанесем удар по нашим врагам", - распространила высказывания главы израильского кабмина его канцелярия. "Силы безопасности ведут преследование террористов (подорвавших взрывное устройство - прим. ТАСС). Мы их схватим и сведем с ними счеты, длинная рука Израиля настигает всех, кто хочет лишить нас жизни", - сказал также Нетаньяху.

Продолжающаяся поселенческая активность Израиля на Западном берегу считается одним из основных препятствий на пути урегулирования затянувшегося палестино-израильского конфликта. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к еврейскому государству немедленно прекратить ее. Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения документа СБ ООН.