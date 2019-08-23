Источник: в Германии пока не видят предпосылок для возвращения России в G8

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Германия полагает, что формат Группы семи пока не будет расширяться до "восьмерки". Об этом заявил в пятницу в Берлине журналистам источник в правительстве ФРГ.

"Позиция по отношению к РФ не изменилась, об этом говорила в том числе канцлер Ангела Меркель, - сказал он. - Именно поэтому формат G7 пока остается без изменений".

Собеседник не смог уточнить, будет ли эта тема обсуждаться на ближайшем саммите, который пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа,

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. По данным источника телекомпании CNN в администрации американского лидера, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон провели во вторник вечером телефонную беседу и сошлись во мнении, что участие России в саммите в 2020 году было бы целесообразным. С таким предложением выступил лидер Франции. Телекомпания отмечает, что Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите Группы семи, который пройдет в Биаррице.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года из-за событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".