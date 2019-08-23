Турция не покинет свой наблюдательный пост в сирийском городе Морик

ТАСС, 23 августа. У Турции нет намерений выводить своих военнослужащих с наблюдательного поста в сирийском городе Морик на севере провинции Хама. Об этом, как сообщил телеканал Al Jadeed, заявил прибывший в пятницу в Бейрут с визитом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Наши наблюдательные посты в Сирии останутся, мы не бросим наших солдат", - сказал он, выступая на совместной пресс-конференции с ливанским коллегой Джебраном Басилем.

Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев установили в пятницу контроль над городом Морик на севере провинции Хама, где находится наблюдательный пост турецких войск. По сведениям телеканала Al Hadath, район расположения турецкого наблюдательного поста сейчас блокирован сирийской армией. На его территории укрылась большая группа боевиков из разгромленных формирований вооруженной оппозиции. Сообщений о перестрелках между сторонами в этом районе не поступает.

Во вторник глава МИД Турции предупредил, что Турция не собирается переносить девятый наблюдательный пост из Морика в другое место из-за военных действий, которая ведет сирийская армия. По его словам, со стороны Анкары будут приняты "все необходимые меры для обеспечения безопасности в этом районе". Турецкий министр посоветовал Дамаску "не играть с огнем".

В 2017 году в провинции Идлиб и пограничных районах Алеппо, Латакии и Хамы была создана северная зона деэскалации. На ее территории действует сейчас 12 наблюдательных постов турецкой армии.