Второй пакет санкций США "по делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Второй пакет антироссийских санкций США в связи с "делом Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Это следует из официального уведомления Госдепартамента, распространенного в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства).

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Этот документ будет опубликован 26 августа, после чего ограничительные меры начнут действовать.

Речь идет о санкциях, о введении которых было объявлено в начале августа Белым домом и Госдепартаментом, а не о каких-либо дополнительных ограничениях сверх этого.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении ограничительных мер в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Именно он стал юридическим основанием для введения против РФ первого пакета санкций по "делу Скрипалей" в конце августа 2018 года.

Позднее Госдепартамент объявил, что второй пакет санкций будет включать в себя ограничение долгового финансирования России американскими банками не в российской валюте. В частности, США будут выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд, а американским банкам будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.