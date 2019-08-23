Десятки тысяч жителей Гонконга образовали живые цепи, взявшись за руки

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 августа. /ТАСС/. Десятки тысяч продемократических активистов в Гонконге в пятницу вечером образовали многокилометровые живые цепи, взявшись за руки. Акция под названием "Гонконгский путь" проводится вдоль трех веток метро - синей, зеленой и красной, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В деловом центре города группы демонстрантов разложили плакат с надписью "Мы хотим демократию". Один из активистов, облаченный в противогаз и защитную каску, размахивает американским флагом.

В целом манифестация проходит мирно. Ее участники стоят вдоль тротуаров с зажженными фонариками, поют песни и не пытаются перекрыть улицы и переулки для движения транспорта. Полиция воздерживается от разгона собравшихся.

Данное мероприятие приурочено к 30-й годовщине массовой акции "Балтийский путь". 23 августа 1989 года она собрала два миллиона жителей Литвы, Латвии и Эстонии, которые образовали живую цепь, растянувшуюся от Вильнюса до Таллина. Гонконгские оппозиционеры рассчитывали образовать живую цепь протяженность свыше 30 км с участием 108 тысяч человек. Число собравшихся пока не приводится.

Более двух месяцев назад в Гонконге начались массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.