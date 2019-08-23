Во Франции начали расследование в связи с делом Эпштейна

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Парижская прокуратура начала предварительное расследование с целью выяснить, не совершались ли в отношении французских граждан преступления на сексуальной почве, связанные с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил в пятницу в своем заявлении прокурор Парижа Реми Эйтц.

Расследование будет вестись по подозрению в совершении изнасилований и агрессивных сексуальных действий. Как пояснил прокурор, следствие будет выяснять, имели ли место такие акты в отношении французских граждан как на французской территории, так и вне ее.

Ходатайство об открытии расследования было подано в прокуратуру в конце июля французской ассоциацией Innocence en danger ("невинность в опасности"). Она сообщила, что располагает показаниями десяти человек, пострадавших от насилия со стороны Эпштейна.

Эпштейн был арестован правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. 10 августа он совершил самоубийство в камере одной из тюрем Нью-Йорка.

Прокуратура США полагает, что Эпштейн в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет. По данным следствия, он подвергал их домогательствам и сексуальному насилию. В число друзей и знакомых Эпштейна входило огромное число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, представителей британской королевской семьи, крупных предпринимателей, звезд шоу-бизнеса.