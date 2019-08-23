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Кризис в Сирии

Сирийская армия заявила о полной зачистке северных районов Хамы от террористов

В Генштабе рассказали об освобождении 16 населенных пунктов

ТАСС, 23 августа. Вооруженные силы Сирии полностью очистили северные районы провинции Хама от террористических формирований. Об этом заявил представитель Генштаба сирийской армии в заявлении, переданном по телеканалу Al Ekhbariya.

"В ходе наступательной операции сирийские военнослужащие окружили противника и нанесли ему поражение, освободив 16 населенных пунктов", - сказал военпред. Он сообщил, что инженерные части сирийской армии приступили сейчас к разминированию населенных пунктов и прилегающей к ним территории.

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