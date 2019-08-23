Guardian убрала слово "Россия" из подписи к фото с крымского фестиваля

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Британская газета The Guardian убрала упоминание о России из описания к фотографии с крымского фестиваля "Таврида - АРТ", которую она поместила в топ-20 лучших снимков дня по итогам минувшего четверга.

"Крым. Гости посещают 5-й фестиваль "Таврида - АРТ" недалеко от города Судак", - теперь говорится в подписи издания к снимку, сделанному фотокорреспондентом ТАСС Сергеем Мальгавко.

Получить оперативный комментарий The Guardian относительно внесенной изданием правки корреспонденту ТАСС пока не удалось.

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходит в Крыму 20-26 августа. Он собрал на одной площадке свыше 50 тыс. человек, среди которых 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран. "Тавриду - АРТ" позиционируют как "фестиваль фестивалей": за дни основной программы пройдет 834 культурных события - от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки.