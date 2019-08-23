Трамп и премьер Дании обсудили дальнейшее развитие сотрудничества

СТОКГОЛЬМ, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг провела "конструктивный телефонный разговор" с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в пятницу сообщает агентство Ritzaus Bureau .

"Это был конструктивный разговор, в котором лидеры обсуждали, среди прочего, необходимость дальнейшего развития сотрудничества и решения общих задач политики безопасности", - цитирует агентство правительственную канцелярию.

Ранее в среду Фредериксен заявила, что США остаются одним из важнейших союзников Дании, отмена визита президента США после отказа продать Гренландию не влияет на отношения двух стран. Премьер подчеркнула, что решение президента США огорчило и удивило ее. Тем не менее, власти Дании хотели бы обсудить новые вызовы в Арктике, поэтому "приглашение [Трампа в Копенгаген] остается в силе". Отвечая на вопрос о перспективах передачи Гренландии в собственность США, Фредериксен напомнила, что, как и прежде, поддерживает премьера автономии Кима Кильсена, отказавшегося от подобной сделки.