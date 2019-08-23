Эксперт: на саммите "семерки" противоречия возникнут по вопросам торговли и климата

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Саммит "семерки" в Биаррице продемонстрирует противоречия между участниками по таким вопросам, как мировая торговля и глобальные климатические изменения. Такое мнение высказал в материале, опубликованном в пятницу на сайте нью-йоркского Совета по международным делам, эксперт этой влиятельной неправительственной организации Стюарт Патрик. Встреча лидеров США, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии пройдет в Биаррице на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон, председательствующий в "семерке", стремится представить встречу как возможность вновь вернуться к решению мировых проблем на многосторонней основе, как шанс на укрепление демократии и на превращение глобализации в процесс, приносящий выгоду всем, - указывает эксперт. - Однако гораздо более вероятно, что встреча продемонстрирует политические, экономические и идеологические трещины, ставящие под угрозу солидарность западных стран и перспективы международного сотрудничества".

В частности, по мнению эксперта, партнеры США "будут искать малейшие признаки того, что в торговой войне США и Китая, потрясающей мировые рынки, возможно перемирие". "Опасность глобального экономического спада становится все более реальной", - сказал эксперт, отметив, что в этих обстоятельствах "трудно ожидать даже выдержанного в общих тонах заявления" в поддержку реформ Всемирной торговой организации. При обсуждении проблем глобальных климатических изменений, по мнению эксперта, президент США Дональд Трамп "останется в одиночестве", когда речь зайдет об обязательствах сократить масштабы выбросов в атмосферу газов, вызывающих парниковый эффект.

Совет по международным делам - одна из старейших в США некоммерческих организаций, занимающихся проблемами международных отношений. Она была учреждена в 1921 году, ее членами являются около 4900 бывших высокопоставленных правительственных чиновников, сотрудников разведки, представителей банковских и научных кругов.